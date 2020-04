Morti di Covid-19: NY, Madrid e Bruxelles peggio di Milano di Rosalba Reggio 17 aprile 2020

L'Università Vita-Salute del San Raffaele pubblica i preliminari di uno studio realizzato dai ricercatori della Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva sulla mortalità Covid in 6 macro aree metropolitane: New York, Londra Parigi, Milano, Madrid e Bruxelles. Secondo la ricerca nei primi 30 giorni dell'epidemia, calcolati per ogni area dalla comparsa dei primi casi, non esisterebbe un caso Lombardia per quanto riguarda la mortalità. Il confronto non è, ovviamente, verso le altre regioni d'Italia, dove la Lombardia conta mortalità e contagi più alti, ma verso aree metropolitane simili per demografia, movimenti di persone e di attività commerciali.

Le aree peggiori, nel periodo comune osservato, risultano quelle di New York, Madrid e Bruxelles, mentre hanno dati leggermente più positivi Milano, Parigi e Londra. L'intervista a Carlo Signorelli, professore ordinario di Igiene e Sanità pubblica all'Università Vita-Salute San Raffaele.