Modello Canada per il dopo Brexit 31 gennaio 2020

Guglielmo Maisto, socio fondatore dello studio Maisto e Associati e professore di diritto tributario internazionale comparato all'Università Cattolica del Sacro Cuore, crede in un modello Canada per la nuova relazione tra Londra e Ue dopo la Brexit. Un accordo sul modello del Ceta, l'intesa commerciale tra Ue e Canada. Sarà questo, dunque, il modello più probabile e al tempo stesso più favorevole alle imprese italiane a partire dal 1° gennaio 2021, quando il percorso della Brexit sarà completato. Nell'intervista di Chiara Bussi, nell'ambito di Telefisco, Maisto delinea l'impatto della Brexit sulla tassazione delle imprese e stila una checklist per aiutare le aziende a non arrivare impreparate alla fine del periodo transitorio prevista per il 31 dicembre 2020