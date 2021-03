Milioni di bambini tornano a scuola nel Regno Unito dopo 2 mesi

Milano, 8 mar. (askanews) - Milioni di bambini sono tornati a scuola nel Regno Unito dopo due mesi di chiusura durante il lockdown. È il primo passo del percorso con cui il governo spera di riportare il Paese alla normalità al più tardi entro giugno, ora che sembra calare il numero di contagi, grazie anche alla velocità di vaccinazione.

"La riapertura delle scuole segna il grande sforzo del Paese per combattere il virus", ha detto il primo ministro Boris Johnson. Il prossimo passo sarà allentare le regole per le visite in casa e per gli sport all'aperto.