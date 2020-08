Migranti intercettati su un gommone nel canale della Manica

Dover, 10 ago. (askanews) - Un'imbarcazione di migranti è stata intercettata da una nave della Guardia costiera britannica al largo di Dover, mentre il Regno Unito è alle prese con una nuova ondata di attraversamenti illegali nel Canale della Manica e fa pressione sulla Francia affinché rafforzi la sua risposta contro l'immigrazione clandestina.

Il governo britannico ha infatti incaricato domenica un ex Royal Marine di rendere "impraticabili" le traversate illegali nella Manica, che si sono recentemente moltiplicate. "Collaborerà in modo stretto con i francesi per sostenere il lavoro congiunto già in corso ed esplorerà in modo urgente un'azione più ferma in Francia", ha annunciato l'Home Office, il ministero dell'Interno britannico, il quale chiede che i barconi siano intercettati e ricondotti sulle coste francesi.