Michel attacca anti-Ue: giorno triste per voi, felice per Europa

Bruxelles, 23 lug. (askanews) - "Ho sentito gli eccessi, le parole, diciamolo, un po' miserabili dei partiti estremisti qui rappresentati. Voi scegliete la chiusura, l'odio, la separazione, il rifiuto; noi scegliamo la tolleranza, l'apertura, l'unità. È un giorno triste per voi, è un giorno felice per l'Europa e gli europei". Con questo attacco duro e appassionato il presidente del Consiglio Ue Charles Michel si è rivolto ai partiti anti-europeisti davanti al Parlamento europeo riunito in sessione plenaria a Bruxelles.

Il discorso è avvenuto durante il dibattito sul complicato e storico accordo sul Recovery Plan, il piano di rilancio post Covid-19 e sul bilancio pluriennale comunitario.