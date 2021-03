Milano, 8 mar. (askanews) - In Messico un gruppo di donne ha trasformato una recinzione fuori dal palazzo presidenziale in un memoriale per le donne vittime di femminicidio. Nomi delle donne uccise, date, fiori sono spuntati su una protezione installata proprio in vista della manifestazione organizzata per l'8 marzo, festa internazionale delle donne.