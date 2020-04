Merkel ai tedeschi: "Siamo solo all'inizio della pandemia"

Berlino, 20 apr. (askanews) - Nel giorno in cui in Germania molti negozi hanno riaperto, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha avvertito i suoi connazionali che la battaglia contro il nuovo coronavirus è ancora in corso.

"Non dobbiamo perdere un secondo di vista che nonostante tutto, siamo solo all'inizio della pandemia, che siamo all'inizio e non abbiamo superato il peggio", ha spiegato in conferenza stampa a Berlino., aggiungendo che "sarebbe una vergogna incorrere in una ricaduta con i nostri occhi ben aperti".

Dai fiorai ai negozi di abbigliamento, la maggioranza delle attività commerciali sotto gli 800 metri di superficie ha riaperto nel paese, primo passo verso un allentamento del lockdown nella Germania che ha affermato di avere nuovamente "sotto controllo" l'epidemia. Se a Berlino gli esercizi commerciali dovranno aspettare ancora qualche giorno per riaprire, in molti hanno accolto i clienti a Lipsia, nel Land orientale della Sassonia, dove l'uso della mascherina è fortemente consigliato quando si esce.