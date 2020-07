Merkel: governatore Baviera cancelliere? É bravo, ma non commento

Monaco di Baviera, 14 lug. (askanews) - La cancelliera tedesca Angela Merkel ha fatto visita in Baviera al sempre più mediatico governatore, il cristianosociale Markus Soeder (Csu), con il quale ha tenuto una conferenza stampa congiunta dopo avere partecipato a un consiglio dei ministri regionale. Ma l'attenzione dei cronisti era tutta rivolta al nome del prossimo cancelliere tedesco:

"Sapete che come cancelliera, non mi presenterò alle prossime elezioni, con questa decisione in testa, il fatto è, che non dovrei interferire con il mio prossimo successore. Ho una particolare reticenza a prendere parte a questo, non commenterò questa cosa in nessun modo, in nessuna circostanza, ma vorrei semplicemente dire che la Baviera ha un buon primo ministro e mi ha invitato oggi. È tutto quello che sentirete da me su questo argomento", ha detto Merkel, sottolineando che non farà favoritismi e parteciperà anche ad altri consigli di governo regionali se ci sarà l'occasione.

Soeder, esponente di punta dei cristiano sociali (Csu), partito fratello della Cdu di Merkel, esce bene dalla gestione della pandemia nel ricco Land meridionale tedesco, e ha aggiunto:

"Abbiamo anche una lunga storia insieme, il governo bavarese e la cancelliera tedesca e anche con il mio partito. Credo che la sua visita sia un segno che ci stiamo ritrovando dopo alcuni anni difficili".

"Nel periodo più critico, lei mi ha detto che il suo slogan nei tempi difficili è 'nella calma si trova la forza', e ho visto le cose in quel modo", ha concluso.