Meghan Markle racconta: ho avuto un aborto spontaneo

Roma, 25 nov. (askanews) - Meghan Markle, moglie del principe Harry e duchessa del Sussex, ha rivelato di aver avuto un aborto spontaneo. Una confidenza straordinariamente personale per venire da un reale britannico di alto profilo e affidata a un editoriale sul New York Times, dal titolo "The losses we share", Le perdite che condividiamo.

Meghan, ex attrice, ha spiegato che il fatto risale al luglio scorso mentre si stava prendendo cura del piccolo Archie, il primo figlio della coppia di un anno e mezzo. Si è sentita male all'improvviso. "Sapevo, mentre stringevo il mio primogenito, che stavo perdendo il secondo", ha scritto.

"Perdere un figlio significa portare un dolore quasi insopportabile, vissuto da molti ma di cui parlano pochi". E ancora: "Nel dolore della nostra perdita, io e mio marito abbiamo scoperto che in una stanza di 100 donne, da 10 a 20 di loro avrebbero avuto un aborto spontaneo. Eppure, nonostante la sconcertante comunanza di un dolore del genere, parlarne rimane un tabù, pieno di vergogna ingiustificata e questo perpetua un ciclo di lutto solitario ".