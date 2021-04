Mattarella riceve Edith Bruck: "Raccontare è un dovere morale"

Roma, 29 apr. (askanews) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale la scrittrice Edith Bruck a cui ha conferito l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana.

Scrittrice, poetessa, regista di origini ungheresi, Edith Bruck è sopravvissuta alla deportazione nei campi di sterminio di Auschwitz, Dachau e Bergen-Belsen e da anni va nelle scuole di tutta Italia a portare la sua testimonianza.

Edith Bruck si è detta commossa e onorata del riconoscimento e ha defiito un dovere morale per lei il continuare a raccontare quello che ha subìto: "Oggi è più che mai attuale il mio libro 'Il pane perduto' scritto a oltre 60 anni dal primo. Purtroppo oggi c è ancora discriminazione, odio, disprezzo per il prossimo non riconoscendo i diritti di ogni essere umano, di ogni razza e colore, io lotto per questo, ho sofferto la discriminazione e sento su di me il peso di tutte le discriminazioni e sofferenze perché so bene cosa vuol dire".

E' importante continuare a parlare ai ragazzi, ha detto: "È un dovere morale, ascoltano più di quando la gente pensi, c è l ascolto e con questo mi ripagano della fatica, vale la pena sempre andare nelle scuole, entro con un po' di ansia ma esco con l'anima più leggera perché hanno capito e ascoltato".