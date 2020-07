Mascherina obbligatoria negli "spazi pubblici chiusi" in Francia

Parigi, 16 lug. (askanews) - La Francia anticipa l'uso obbligatorio delle mascherine negli "spazi pubblici chiusi". Il primo ministro francese Jean Castex, nel suo discorso politico generale al Senato, ha annunciato che l'obbligo scatterà dalla prossima settimana, invece che dal 1 agosto: "Prevedevamo un'entrata in vigore di queste disposizioni dal 1 agosto, perché ancora una volta, agiamo nella logica preventiva e non nell'impero dell'urgenza. Ho capito e compreso che questa scadenza appariva tardiva e suscitava qualche interrogativo: il decreto entrerà pertanto in vigore la settimana prossima".

Durante un incontro con gli elettori parigini, il giorno prima,

il Primo Ministro aveva comunque annunciato la data del 1 agosto

per l'entrata in vigore di questo obbligo.