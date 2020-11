Mascherina e distanziamento ci serviranno anche dopo il vaccino

Berlino, 12 nov. (askanews) - Mascherina e distanziamento ci serviranno a lungo, anche dopo l'arrivo del vaccino, perché ci vorrà ovviamente tempo per distribuirlo. È quanto affermato da Lothar Wieler, a capo dell'Istituto Robert Koch, l'agenzia ministeriale per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive in Germania. Wieler ha nuovamente invitato i tedeschi a ridurre il più possibile i contatti sociali.

"Dobbiamo prepararci nelle prossime settimane a un peggioramento della situazione - ha avvertito l'esperto, mentre la Germania ha registrato 21.866 contagi nelle ultime 24 ore - alcune cliniche potrebbero raggiungere i loro limiti. I pazienti potrebbero non venire più curati in modo ottimale dappertutto. Dobbiamo evitare che la situazione peggiori ulteriormente. Stiamo facendo il possibile per raggiungere questo obiettivo".

"Il nostro obiettivo è e rimarrà per molti mesi a venire, di ridurre le infezioni a un livello che possa venire gestito dal nostro sistema sanitario". "Queste misure saranno con noi per un lungo periodo, anche se un vaccino efficace sarà disponibile nel prossimo futuro. Purtroppo ci vorrà tempo prima che tutti coloro che lo vogliono siano vaccinati".