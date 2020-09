"Magawa", premiato il ratto sminatore in Cambogia

Roma, 25 set. (askanews) - Si chiama "Magawa", è il primo ratto premiato al mondo per il suo lavoro di sminatore. Ha ricevuto la medaglia d'oro dall'organizzazione britannica per gli animali Pdsa, per avere scoperto finora 39 mine terrestri e 28 munizioni inesplose in Cambogia, salvando così innumerevoli vite umane. Nel paese del Sudest asiatico si pensa infatti siano sepolte fino a 6 milioni di mine terrestri.

Magawa è un ratto gigante africano di 7 anni ed è stato addestrato da Apopo, un'organizzazione che ha sede in Tanzania (anche se registrata in Belgio) e che cresce questi animali, noti come "HeroRats", per scoprire le mine fin dagli anni Novanta. Sono animali "certificati" dopo un anno di addestramento.

I ratti sono addestrati per individuare un composto chimico che si trova negli esplosivi. Una volta individuato l'esplosivo, ne graffiano la superficie e avvertono i loro collaboratori umani. Magawa è capace di esplorare un'area grande come un campo da tennis in circa 20 minuti, un lavoro che occuperebbe un essere umano con metal detector da uno a 4 giorni.