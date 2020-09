Milano, 1 set. (askanews) -

Milano, 1 set. (askanews) - Nella riserva naturale di Jaj, a nordest di Beirut, il presidente francese Emmanuel Macron ha piantato

un cedro, l'emblema del Libano, per celebrare il centenario della

creazione dello Stato del Grande Libano il 1 settembre 1920 da

parte del generale francese Henri Gouraud. Macron si è recato in visita per la seconda volta in un mese nel paese mediorientale in preda a una crisi senza precedenti.