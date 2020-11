Londra, "Marcia del Milione di Maschere" anche con nuovo lockdown

Roma, 6 nov. (askanews) - La polizia britannica ha arrestato alcuni manifestanti a Londra durante l'annuale "Marcia del Milione di Maschere" (Million Mask March), proprio nel giorno dell'entrata in vigore del nuovo lockdown per arginare il contagio da Covid-19.

A centinaia sono scesi in piazza a Trafalgar Square al grido di "rivoluzione", contro capitalismo, corruzione, razzismo e violenze della polizia nella manifestazione organizzata dal gruppo di attivisti Anonymous nel Guy Fawkes day, in memoria del ribelle cattolico che voleva far saltare in aria il Parlamento nel 1605, citato anche in "V per vendetta".

Pochissime le mascherine, in molti indossavano le maschere bianche di Fawkes, diventato un simbolo per Anonymous.