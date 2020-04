Lockdown Parigi, la soprano Veronica Antonelli canta Bella Ciao

Parigi, 10 apr. (askanews) - Nel giorno numero 24 di lockdown la soprano francese (con origini italiane) Veronica Antonelli allieta il vicinato del 18esimo arrondissement di Parigi intonando "Bella Ciao" e poi "Le Chant des partisans", celebre canto della resistenza francese.

La sera alle 20 in Rue André d'Antoine la gente ascolta e applaude:

"È vero su questa strada non ci conosciamo, ma la sera alle 20 con questo incontro c'è un legame, per sostenere i medici, per sostenere chi lavora per noi, come i trasportatori. Ci sono talmente tante persone. E anche per sostenere noi stessi", ha raccontato la cantante lirica.

"Nessuno si è lamentato. Questa è una cosa. Al contrario, mi hanno chiesto di cantare altre canzoni, ho richieste, come Hallelujah, canzoni più moderne, arie d'opera".