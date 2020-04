Lockdown a Londra, ma in tanti passeggiano sul fiume di Simone Filippetti 12 aprile 2020

Nonostante il governo inglese abbia caldamente suggerito di restare in casa per arginare il contagio da coronavirus, i londinesi non rispettano le restrizioni. E complici le temperature primaverili, in tanti passeggiano e fanno sport lungo il fiume. Ma il ministro della Salute ha minacciato di vietare tutte le attività all'aperto e di chiudere i parchi.