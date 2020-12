Lockdown duro, voci dal Land tedesco più colpito dal Covid-19

Lipsia, 14 dic. (askanews) - "Non c'è alternativa". Alcuni abitanti di Lipsia, capitale della Sassonia, Land tedesco più colpito dalla pandemia di Covid-19 in Germania, sono a favore del lockdown duro che entrerà in vigore nel paese dal 16 dicembre per arginare i contagi di coronavirus. Oltre a bar e ristoranti, chiuderanno i negozi non essenziali e le scuole; viene inoltre introdotto un coprifuoco dalle 22 alle 6 del mattino. Eppure proprio a Lipsia a novembre migliaia di persone si radunavano per le manifestazioni dei no-mask.

"C'era da aspettarselo e credo che debba essere così, non c'è scelta", afferma Stefan Raabe, residente.

"Per me questi dati non significano nulla, sono irrilevanti. Si possono sempre interpretare in un modo o nell'altro, in questo modo si crea molta paura. Credo siano tutte misure sproporzionate e non adeguate", afferma questa donna.

"É spiacevole, perché mentre si avvicina il Natale vorremmo comprare qualcosa di carino ai nostri amici o parenti, ma è necessario. Lavoro in ospedale, conosco la situazione, non è divertente", conclude un altro signore.