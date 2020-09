Lo sciopero per il clima di Greta Thunberg continua

Stoccolma, 11 set. (askanews) - Proseguono gli scioperi per il clima di Greta Thunberg. La 17enne attivista con indosso la mascherina si è presentata con un gruppo di altri sostenitori davanti al Parlamento svedese nel centro di Stoccolma.

In mano il famoso cartello in lingua svedese "Sciopero della scuola per il clima", protesta che la giovane ha lanciato nell'agosto 2018. Già venerdì 4 settembre scorso, nello sciopero della "settimana 107", Greta era tornata a protestare pacificamente, per la prima volta dopo molto tempo, davanti al Riksdag, il parlamento del suo paese.