Leader UE firmano formalmente l'accordo commerciale post-Brexit

Milano, 30 dic. (askanews) - Immagini storiche e anche un modo per "lasciarsi" la Brexit alle spalle. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel hanno messo nero su bianco durante una breve cerimonia l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. I documenti verranno ora trasferiti attraverso la Manica a Londra su un aereo della RAF per essere firmati dal primo ministro britannico Boris Johnson. "È ora di lasciarsela alle spalle" ha dichiarato von der Leyen. "È il risultato di mesi di intensi negoziati in cui l'Unione europea ha mostrato un livello di unità senza precedenti", ha detto Michel. L'accordo di 1.240 pagine post-Brexit è stato siglato dall'UE e dal Regno Unito alla vigilia di Natale, appena una settimana prima della scadenza di fine anno.