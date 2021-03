Milano, 20 mar. (askanews) - Spiagge di Rio de Janeiro chiuse per questo fine settimana nel tentativo di limitare i contagi da coronavirus, in una fase in cui i ricoveri in terapia intensiva hanno raggiunto numeri record.

Da oggi è totalmente vietato l'accesso alle spiagge del rinomato centro turistico, anche per gli sport e il nuoto.