Le Air Jordan 1 di Michael Jordan all'asta da Sotheby's a Ginevra

Roma, 29 apr. (askanews) - A Ginevra un'asta di celebri sneaker. E' la prima volta che da Sotheby's vengono messe in vendita scarpe da ginnastica, ma non scarpe comuni, bensì quelle appartenute alle stelle del NBA come il prezioso paio indossato da Michael Jordan all'inizio della sua carriera.

Le sue Air Jordan 1, usate nella stagione 1984-85 con i Chicago Bulls, sono stimate tra i 90.500 e i 136mila euro e sono il pezzo forte dell'asta.

In vendita anche scarpe di altri grandi del basket tra cui Kareem Abdul Jabbar e Stephen Curry.

La casa d'aste ha notato che i clienti interessati a questo genere di cimeli sportivi da collezione sono un pò più giovani di quelli che acquistano altri oggetti. Per lo più 20-40enni e oltre il 50% di loro non ha mai frequentato prima Sotheby's. Aste di questo genere vengono quindi considerate un ottimo modo per attrarre nuova clientela.