La nuova torcia olimpica per l'Olimpiade di Tokyo va a idrogeno

Milano, 24 mar. (askanews) - La nuova torcia olimpica per l'Olimpiade di Tokyo 2020 è alimentata a idrogeno. Un design originale che punta tutto sulla sostenibilità: l'idrogeno è prodotto dall'energia solare mentre il materiale con cui è realizzata è in parte di riciclo, alluminio originariamente usato per costruire casette temporanee per gli sfollati dopo il terremoto del 2011.

La staffetta partirà giovedì 25 marzo proprio da Fukushima, luogo simbolo del sisma e del conseguente tsunami che causarono un incidente nella centrale nucleare. Tre tragedie in una che provocarono 18.500 fra morti e dispersi.

Ora la speranza è che quei luoghi vengano visti sotto una nuova luce e soprattutto che il viaggio della torcia attraverso il Giappone permetta di accendere l'entusiasmo per i travagliati Giochi Olimpici di Tokyo, spostati di un anno per la pandemia.