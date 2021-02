Roma, 19 feb. (askanews) - Gli Stati Uniti restano stretti nella morsa del gelo. Spettacolari le immagini di una Chicago ghiacciata; a New York la neve copre Washington Square, mentre hanno fatto il giro del mondo le immagini delle decine di tartarughe marine salvate dal mare gelido in Texas, Stato colpito dal freddo che ha provocato 30 morti e l'interruzione in alcune zone delle forniture di acqua e corrente.