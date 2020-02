La mappa del contagio

Da Wuhan (Cina) al resto del mondo: ecco la mappa interattiva sul Corona virus messa a punto dagli scienziati del Center for Systems Science and Engineering del dipartimento di ingegneria Civile e dei Sistemi della John Hopkins University. Digitando sulle singole città e sui singoli paesi è possibile seguire in tempo reale il numero delle persone colpite dal virus, il numero delle persone ricoverate e in numero delle persone decedute.PER SAPERENE DI PIU'