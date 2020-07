La festa del 14 luglio 2020 in Francia dedicata ai camici bianchi

Parigi, 14 lug. (askanews) - La Francia ha scelto il giorno della festa nazionale, la presa della Bastiglia, per rendere un caloroso omaggio ai camici bianchi, in prima linea nella lotta all'epidemia di coronavirus.

Applausi per i sanitari e ovviamente per i militari, due categorie elogiate durante la pandemia. Alla cerimonia che si è svolta a Place de la Concorde a Parigi, una sfilata in formato Covid-19, ridimensionata e senza pubblico; il presidente Emmanuel Macron è arrivato a bordo di un command-car e in giornata nel tradizionale discorso televisivo presenterà ai francesi il suo piano di rilancio.

Intanto il governo francese ha confermato un pacchetto di 8 miliardi di euro per aumentare gli stipendi a medici, infermieri e paramedici. Un accordo firmato con i sindacati dopo settimane di trattative e che vedrà un incremento medio degli stipendi di 183 euro al mese.

Circa 2.000 i militari intervenuti, meno della metà di quelli presenti all'abituale sfilata degli Champs Élysées, nessuna colonna di blindati quest'anno, ma si è comunque svolta la parata della Pattuglia acrobatica dell'aeronautica miltare francese, (Paf, Patrouille de France), che a bordo dei suoi Alphajet ha ospitato tre infermieri.

