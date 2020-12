Milano, 11 dic. (askanews) - La diaspora bielorussa apre le "ambasciate del popolo", un'iniziativa per creare rappresentanze di una Bielorussia "democratica all'estero a causa della perdita di legittimità dell'attuale regime nel paese". La mossa è stata celebrata sul web con un appuntamento via zoom. Le comunità bielorusse in venti paesi hanno sostenuto l'iniziativa e preso parte all'inaugurazione: alcuni dei partecipanti avevano sul petto la spilletta con il numero 100, che indica ormai simbolicamente la tenacia degli oppositori. Intanto a Minsk l'opposizione è tornata in piazza nella prima domenica di dicembre, dopo quasi quattro mesi di manifestazioni contro la rielezione del presidente Alexander Lukashenko.