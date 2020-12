La danza sfrenata dei robot per augurare un buon 2021

Milano, 30 dic. (askanews) - Ballano senza freni, con invidiabile scioltezza e soprattutto non si stancano mai. Sono i robot di Boston Dynamics protagonisti di un video che l'azienda di ingegneria e robotica amaericana, appena acquistata dalla coreana Hyundai, ha diffuso in rete per augurare buon anno. "Tutta la nostra squadra si è riunita per celebrare l'inizio di quello che speriamo sarà un anno più felice: Buon Anno Nuovo da tutti noi di Boston Dynamics" è scritto nel lancio del video intitolato "Do you love me?", come il brano dei The Contours. Il video, molto divertente, ha subito conquistato i social con commenti ironici sulle abilità in pista dei robot o sull'attesa di una nuova performance, questa volta sulle note di "Thriller" di Michael Jackson.