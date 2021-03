La Danimarca proroga sospensione di AstraZeneca altre 3 settimane

Roma, 25 mar. (askanews) - La Danimarca, a differenza degli altri paesi europei, ha deciso di prolungare la sospensione del vaccino AstraZeneca contro il Covid-19 per altre tre settimane, malgrado il via libera dell'Agenzia del Farmaco Europea (Ema).

In Danimarca questo vaccino era già stato somministrato a 150mila persone, prima della sospensione cautelativa decisa dopo alcuni eventi avversi trombotici in pazienti il cui legame con il farmaco non risulta accertato. Ma le autorità danesi hanno spiegato che il possibile collegamento non è stato ancora escluso, malgrado le rassicurazioni sulla sicurezza del vaccino.

Intanto l'azienda ha fornito nuovi dati aggiornati che erano stati chiesti dagli Stati Uniti dove ancora questo vaccino non è stato approvato. Ha ha un'efficacia del 76% nella prevenzione del Covid sintomatico 15 giorni o più dopo le due dosi. L'efficacia aumenta all'85% nelle persone di età pari o superiore ai 65 anni e al 100% nella prevenzione di sintomi gravi e ospedalizzazione.