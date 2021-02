La campagna social per il Myanmar

In Myanmar la gente la sera, alle 20, batte le pentole dalle case come segno di protesta. Un vecchio rito popolare contro il maligno che è stato trasformato in atto di ribellione e di protesta contro il colpo di stato militare del primo febbraio. Sui social network per attirare l'attenzione e sensibilizzare l'opinione pubblica occidentale sulla lotta per la democrazia del popolo birmano è partita la campagna BANG YOUR POT - BATTETE LE VOSTRE PENTOLE. Mandate in giro il vostro video, postate su tutti i social che potete e inoltrate il messaggio nelle chat in solidarietà dei manifestanti per la democrazia. Scrivi la tua città e metti la tua bandiera se vuoi! Insieme facciamo sentire la nostra voce e diamo CORAGGIO a questo fantastico popolo che sta lottando per la libertà e la democrazia rischiando ogni giorno la propria vita.Non dimenticare gli hashtag: