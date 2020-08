L'uragano Laura fa paura, le immagini riprese dal satellite

Milano, 27 ago. (askanews) - Le riprese del satellite mostrano l'arrivo dell'uragano Laura sulle coste degli Stati Uniti. Immagini impressionanti che danno l'idea di quanto sia grande e potente la tempesta che si sta abbattendo su Texas e Louisiana a 15 anni dall'uragano Katrina e che secondo gli esperti potrebbe rivelarsi ancora più pericolosa.

Per ora l'uragano è considerato di categoria 4 ma è molto vicino alla 5 secondo i meteorologi, cioè il massimo della scala usata per la classificazione. Il Centro nazionale per gli uragani ha messo in allerta: con i suoi venti fino a 240 km all'ora, Laura potrebbe provocare inondazioni violente e "mortali", con "onde distruttrici che potrebbero provocare danni catastrofici".