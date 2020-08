Cameron, 27 ago. (askanews) - L'uragano Laura è arrivato in Louisiana, con i suoi venti che arrivano fino a 240 km all'ora. Di categoria 4, fa temere grossi danni e inondazioni nelle terre devastate già nel 2005 dall'uragano Katrina, che Laura potrebbe superare in potenza. Già 100mila case sono rimaste senza elettricità. Moltissime persone hanno lasciato le città, ma altri hanno deciso di rimanere. Anche a Cameron, dove l'uragano ha toccato terra: in 150 non hanno voluto andarsene.