L'Ue discuterà sospensione brevetti davanti proposta concreta Usa

Porto, 8 mag. (askanews) - Il blocco dei 27 è pronto a discutere la proposta americana di sospendere i brevetti sui vaccini anti-Covid davanti a una "proposta concreta" degli Stati Uniti. Ad affermarlo è Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, mentre i leader dell'Unione europea si riuniscono a Porto, in Portogallo, per il secondo giorno del Summit sociale, che vede in programma anche un incontro bilaterale Ue-India.

"Sulla proprietà intellettuale, non pensiamo che nel breve periodo questa possa essere la soluzione magica, ma siamo pronti a impegnarci sulla questione non appena una proposta concreta sarà messa sul tavolo", ha spiegato Michel parlando con i giornalisti.