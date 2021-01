L'omaggio solenne di Biden e Harris alle vittime di Covid-19

Milano, 20 gen. (askanews) - La notte prima dell'insediamento alla Casa Bianca Joe Biden e Kamala Harris hanno reso omaggio con una cerimonia solenne a Washington, davanti al memoriale di Abramo Lincoln, alle 400mila vittime di Covid 19 negli Stati Uniti.

"Dal profondo del mio cuore, penso che se ci sono angeli in paradiso sono tutti infermieri e infermiere. Lo sappiamo per esperienza familiare cosa fare, il coraggio, il dolore che assorbite dagli altri. Grazie." ha detto.

Kamala Harris ha detto che questo è il momento per vivere il proprio dolore tutti insieme e cominciare a guarire, tutti insieme.

"Siamo qui riuniti stasera, una nazione in lutto, per rendere omaggio alle vite che abbiamo perso. Una nonna o un nonno che erano il nostro intero mondo, un genitori, un compagno, un fratello o sorella, un amico che ancora non possiamo accettare non siano più qui".