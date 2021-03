L'offensiva dello charme di Blinken: "Ue partner di prima scelta"

Milano, 25 mar. (askanews) -

Mai stata così importante nella storia recente. La cooperazione tra gli alleati è più importante che che mai. E per gli Usa le relazioni con la NATO e l'Unione europea sono fondamentali per superare le sfide.

Passo deciso, stile impeccabile, parlando l'ultimo giorno della sua visita di tre giorni a Bruxelles, il segretario di Stato americano Antony Blinken ha continuato la sua offensiva di charme, o almeno così l'hanno definita molti funzionari europei, per riconquistare il sostegno degli alleati messi in un canto durante i quattro anni difficili sotto la presidenza di Donald Trump. E così si è espresso alla presenza di Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione Europea.

"Devo dire, signora Presidente, quando consideriamo il nostro partenariato con l'Unione europea, vediamo l'Unione europea come un partner di prima scelta, praticamente su tutto ciò che ha già messo all'ordine del giorno e su una serie di altre cose di cui discuterò".

La decisione della Cina di lunedì di reagire con forza contro le sanzioni occidentali sulle violazioni dei diritti umani sembra avvicinare l'Europa e gli Stati Uniti. Blinken ha ottenuto il sostegno di Bruxelles per un piano degli Stati Uniti per affrontare Pechino attraverso un dialogo formale.

"Un principio fondamentale dell'amministrazione Biden-Harris è la consultazione con i nostri amici, presto e spesso", ha detto Blinken, riferendosi al messaggio del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, ai leader dell'UE in videoconferenza.

Pur sottolineando che l'Europa non deve scegliere tra gli Stati Uniti e la Cina, Blinken ha insistito durante il suo viaggio sul fatto che l'Occidente deve mostrare che la democrazia è un sistema superiore, per difendere i valori liberali.

