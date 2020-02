L’Italia pagherà lo 0,1% di PIL per il coronavirus 03 febbraio 2020



A pagare per il coronavirus non sarà solo la Cina. In un mondo globale, infatti, l'impatto di una epidemia e dei conseguenti interventi di sicurezza si ripercuote sull'economia mondiale. Tra i Paesi più colpiti, certamente la Corea del Sud, ma anche l'Europa dovrà fare la conta dei danni. Sull'Italia, si stima che il coronavirus possa costare lo 0,1% del Pil. L'intervista a Giuliano Noci, Prorettore del polo cinese del Politecnico di Milano