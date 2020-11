L'Italia oltre 1 milione di casi, 52 milioni nel mondo

Milano, 12 nov. (askanews) - L'Italia oltre 1 milione di casi in 11 mesi, 52 milioni nel mondo. Il Covid 19 continua a correre e a diffondersi a ritmi sostenuti, come era abbastanza prevedibile in questa stagione. La maglia nera in Europa spetta alla Francia con un milione e 857 mila casi, seguono Spagna e Germania. Il nostro Paese è quarto, mentre si profila una maggiore estensione delle zone rosse lungo lo stivale.

Domani 13 novembre i dati Covid dalle regioni verranno valutati dal Governo e potrebbero comparire sulla mappa dell'Italia "a colori" nuove possibili zone rosse o arancioni. In Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia si aggiungono intanto nuove misure anti-assembramento. Seguendo l'auspicio del governatore della Campania Vincenzo De Luca, si rafforza a Napoli la presenza di Esercito e Protezione civile dopo la folla vista nel weekend sul lungomare.

In giornata il presidente del Consiglio Giuseppe Conte tiene un vertice sulla manovra e le misure economiche per l'emergenza. Sarà Domenico Arcuri, il commissario per l'emergenza, il responsabile del piano operativo per la distribuzione del vaccino in Italia.