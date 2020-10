L'Irlanda in nuovo lockdown, le immagini di Dublino semideserta

Dublino, 22 ott. (askanews) - L'Irlanda è tornata in lockdown a causa dell'aumento dei contagi di coronavirus, primo paese in Europa a rimettere la popolazione in quarantena per le prossime sei settimane, ma le scuole restano aperte.

Severe misure restrittive adottate nella speranza di poter successivamente "festeggiare il Natale correttamente", ha dichiarato il primo ministro Micheàl Martin. Nelle immagini la capitale Dublino semideserta. Chiusi i negozi "non essenziali", mentre gli irlanesi potranno uscire di casa per fare esercizio fisico in un raggio di 5 chilometri, pena la sanzione.