L'Australia brucia: in fiamme 300mila ettari a nord di Sydney

Roma, 6 dic. (askanews) - L'Australia brucia: mega incendi stanno devastando le foreste a nord di Sydney in roghi ormai incontrollabili. Un alto funzionario dei Vigili del fuoco dello Stato del Nuovo Galles del Sud, Rob Rogers, ha dichiarato che "ci sono stati probabilmente più di otto roghi" che si sono riuniti in un gigantesco incendio che ha colpito 300mila ettari per una lunghezza di circa 60 chilometri. Siamo in un'area distante un'ora di strada da Sydney.

I vigili del fuoco stanno organizzando piani di evacuazione degli abitanti della zona.