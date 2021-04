Milano, 2 apr. (askanews) - Dopo aver scalato lo Shard, il grattacielo londinese di Renzo Piano, l'arrampicatore britannico George King è salito in cima al Melia Barcellona Sky. Una ascesa verticale di una ventina di minuti per conquistare la vetta dell'edificio alto circa 110 metri. Ad attenderlo in basso, dopo la scalata, la polizia catalana che lo ha arrestato.