L'appello di Navalny a manifestare il 23 gennaio in Russia

Milano, 18 gen. (askanews) -

Aleksey Navalny si rivolge ai suoi sostenitori durante una pausa del processo organizzato per il suo rientro a Mosca e l'invito è a scendere in strada il 23 gennaio, quando lui si troverà in custodia cautelare.

"I ladri che siedono sui tubi temono soprattutto una cosa: che voi scendiate in piazza poiché è l unico fattore politico che non si può ignorare, il più importante, il principale, la sostanza della politica. Per questo non abbiate paura e uscite in strada. Scendete non per me, ma per voi stessi. È per il vostro futuro".