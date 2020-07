Atlanta, 20 lug. (askanews) - Fiori, cartoncini e candele. Ecco l'affetto della gente per John Lewis: le persone si sono radunate per tutto il giorno sotto a uno dei principali murales ad Atlanta, esprimendo il loro tributo per chi ha combattuto per i diritti civili. L'icona afroamericana che aveva marciato con Martin Luther King, è morto venerdì all'età di 80 anni.