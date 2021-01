Kamala Harris vicepresidente giura davanti a Sonia Sotomayor

Roma, 20 gen. (askanews) - E' stata la senatrice Amy Klobucher a presentare la vicepresidente degli Stati Uniti davanti alla Casa Bianca: Kamala Harris, prima donna, prima ispanica, prima nera in questa carica, ha giurato nelle mani della prima ispanica mai eletta alla Corte Suprema, Sonia Sotomayor.

"Per favore alzi la mano destra e ripeta dopo di me" ha detto Sotomayor. Commossa, Kamala Harris ha ripetuto la formula rituale del giuramento: "Io, Kamala Devi Harris, giuro solennemente di sostenere e difendere la Costituzione degli Stati Uniti contro tutti i nemici, stranieri e nazionali; che sarò fedele alla Costituzione; che contraggo liberamente questo impegno, senza riserve mentali o tentativi di evasione; e che onorerò con zelo e fedeltà i doveri della carica che sto per assumermi. Che Dio mi aiuti".