Kamala Harris in Michigan: la posta è alta, andate a votare

Roma, 23 set. (askanews) - Kamala Harris, candidata democratica alla vicepresidenza degli Stati Uniti, si è recata in Michigan per la campagna elettorale, a pochi giorni dalle presidenziali del 3 novembre.

Harris ha visitato due delle più grandi città dello Stato, sostenendo la necessità di partecipare alle elezioni e sostenere Joe Biden, sfidante del Repubblicano Trump alla Casa Bianca. A Flint si è fermata a parlare con le persone per strada e si è recata presso le piccole imprese di proprietà dei neri, duramente colpite dalla pandemia, ha fatto anche la spesa in un piccolo mercato.

"Le elezioni sono tra 42 giorni - ha detto - il Michigan inizia a votare tra 48 ore. E l'esito di queste elezioni determinerà, credo, il corso del nostro Paese per le generazioni a venire. Ci sono così tante questioni in gioco, che riguardano l'impatto di questa pandemia sulla città di Detroit e sullo Stato del Michigan".

Poi, riferendosi alla difficile situazione economica post-Covid ha sottolineato l'impatto sproporzionato che il virus ha avuto sulla comunità nera. "Sia chiaro, il fatto è che questa pandemia è stata per molti versi un acceleratore, in quanto ha peggiorato ciò che non andava all'inizio, in termini di chi riceveva le risorse, chi aveva accesso alle risorse e chi no".

A Detroit, poi, parlando a un evento elettorale, Kamala Harris ha ricordato la posta in gioco e l'importanza del Michigan nel determinare se il presidente Donald Trump o il democratico Joe Biden vinceranno.

"Ancora oggi abbiamo un comandante in capo degli Stati Uniti d'America che tiene comizi senza mascherina perché vedete che ha convinto tutti che siete da un lato del suo libro mastro se indossate una mascherina e dall'altro lato se non la indossate", ha continuato attaccando Trump.

I Democratici contano sul fatto che gli elettori delle aree urbane, come Detroit, si presenteranno a votare nel 2020 più numerosi rispetto a quattro anni fa quando in Michigan vinsero i repubblicani.