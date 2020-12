Joe Biden e Kamala Harris "persone dell'anno" per la rivista Time

Milano, 11 dic. (askanews) - Il presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden e il suo vicepresidente Kamala Harris sono stati nominati insieme "personalità dell'anno" dalla rivista Time.

Il 78enne democratico, che riceverà l investitura come 46esimo presidente americano il 20 gennaio 2021 e Kamala Harris, la prima donna indoamericana a essere vice presidente, sono stati preferiti agli altri tre finalisti: Donald Trump, il movimento contro la diseguaglianza razziale innescato dalla morte di George Floyd a fine maggio a Minneapolis e il dottor Anthony Fauci e gli operatori sanitari più esposti al coronavirus. Questi ultimi insigniti del titolo di "Guardian of the year".

La copertina della rivista mostra un'immagine di Biden, 78 anni, e Harris, 56, accompagnati dal titolo "Cambiare la storia dell'America". L'ex vice presidente di Barack Obama è uno dei pochi candidati nella storia degli Stati Uniti a riuscire a sconfiggere un presidente in carica, ha sottolineato la rivista. Anche se Donald Trump continua a contestare la vittoria del suo rivale, Joe Biden ha ottenuto circa sette milioni di voti in più rispetto all'ex magnate immobiliare.

Per la prima volta quest'anno, la rivista Time ha organizzato uno speciale insieme alla Nbc per rivelare la sua scelta, con Bruce Springsteen e le star di K-Pop BTS, nominati "Artist of the Year", che hanno cantato la loro hit "Dynamite".

Nel 2019, la rivista aveva scelto l'attivista svedese per il clima Greta Thunberg, all epoca 16enne, diventata la più giovane vincitrice di questo riconoscimento dal 1927.