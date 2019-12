Jane Birkin, Cotillard, Seydoux: tanti per l'addio a Anna Karina

Roma, 21 dic. (askanews) - Amici intimi, colleghi cari e familiari, una cerimonia intima per l'ultimo saluto ad Anna Karina, icona della Nouvelle Vague morta a 79 anni lo scorso 14 dicembre.

L'attrice e cantante è stata sepolta a Parigi nella Chapelle de l'Est, nel cimitero del Père-Lachaise. A renderle omaggio c'erano tra gli altri Jane Birkin, Marion Cotillard e Léa Seydoux.

Il marito, il regista e produttore Dennis Berry, ha fatto sapere che è morta a causa di una "complicazione post-operatoria" e non per il cancro, come aveva annunciato il suo agente.

Conosciuta soprattutto per i suoi ruoli nei film di Jean-Luc Godard, di cui è stata la compagna negli anni Sessanta, Anna Karina ha avuto anche una carriera di cantante, in particolare al fianco di Serge Gainsbourg.