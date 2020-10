Israele, prima visita ufficiale di una delegazione Emirati Arabi

Tel Aviv, 20 ott. (askanews) - Gli Emirati Arabi Uniti hanno presentato una richiesta ufficiale a Israele per aprire un'ambasciata nello stato ebraico.

La richiesta è stata presentata dalla delegazione arrivata oggi in Israele per quella che è la prima visita ufficiale degli Emirati Arabi Uniti in visita in Israele. Ad accogliere la delegazione all'aeroporto il premier israeliano Banjamin Netanyahu: "Oggi è una giornata storica. Stiamo scrivendo la storia per generazioni. Oggi è la prima visita ufficiale dagli Emirati Arabi a Israele", ha dichiarato.

"Scambi commerciali, di beni, servizi, tecnologia: ne beneficeranno incommensurabilmente non solo i due Paesi, ma tutto il Medio Oriente"

"Io credo che sempre più governi del Medio Oriente capiscono, come accade oggi, che è molto meglio collaborare insieme da amici", ha concluso Netanyahu.

Dopo l'accordo di pace tra Egitto e Israele nel 1979 e l'accordo con la Giordania nel 1994, Emirati Arabi Uniti e Bahrein sono diventati rispettivamente il terzo e il quarto Paese arabo a decidere di normalizzare i rapporti con lo Stato ebraico attraverso gli accordi di Abramo, mediati dagli Stati Uniti.

I palestinesi hanno condannato queste ultime intese, bollandole come una "pugnalata alle spalle" alle loro aspirazioni di creare un proprio Stato indipendente.