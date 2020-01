Iran-Usa, come siamo arrivati allo scontro frontale 08 gennaio 2020

Il Medio Oriente è scosso da una nuova crisi dopo l'uccisione del generale iraniano Soleimani, ordinata da Trump come rappresaglia dell'attacco all'ambasciata statunitense a Baghdad. Il blitz ha scatenato la contro-offensiva di Teheran con un attacco missilistico alle basi americane in Iraq. Le autorità sostengono di non cercare un conflitto aperto, ma l'escalation è dietro l'angolo. Ecco da dove arriva la tensione di questi ultimi giorni (alb.ma. e an.man.)