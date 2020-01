Iran: i missili contro le basi Usa una rappresaglia prevedibile e finora contenuta di Roberto Bongiorni 08 gennaio 2020

La raffica di missili balistici lanciati nella notte dall'Iran contro due basi americane in Iraq è stata un reazione prevedibile dopo l'uccisione del generale Soleimani . Il regime di Teheran, che non voleva mostrarsi debole davanti a milioni di iraniani, ha tuttavia ribadito di non voler una guerra. Ora si attende quale sarà la nuova mossa di Trump