Intesa-Ubi, Messina: siamo tutti vincitori, rafforziamo l'Italia

Milano, 31 lug. (askanews) - Balzo di Ubi Banca in Borsa dopo la conclusione dell'offerta pubblica di acquisto e scambio (opas) lanciata da Intesa Sanpaolo, che ha messo le ali alle quotazioni dell'ex popolare. Il titolo di Ubi che a metà mattinata guadagnava circa il 10% mentre Intesa Sanpaolo segnava un +1,4%.

Per il Ceo e Consigliere delegato di Intesa Sanpaolo Carlo Messina l'operazione vede tutti vincitori e proietta il gruppo come pilastro della ripresa del Paese, anche in campo internazionale. "Daremo vita a una nuova realtà in grado di rafforzare il sistema finanziario italiano e di ricoprire un ruolo di leader nello scenario bancario europeo", ha detto Messina commentando il risultato dell'opas su Ubi Banca. "Le disuguaglianze sociali ed economiche, esacerbate dall'emergenza Covid-19, rendono questo impegno più stringente e l'esperienza maturata da Ubi nello sviluppo responsabile porterà nuove competenze e capacità", aggiunge.

I risultati definitivi dell'Offerta saranno resi noti entro le ore 7.59 del 4 agosto 2020.

Intesa Sanpaolo arriverà a detenere circa il 91,0149% del capitale di Ubi Banca, considerati i risultati dell opas e i titoli già detenuti in precedenza. Avendo raggiunto una partecipazione superiore al 90% ma inferiore al 95%, Intesa ha spiegato in un comunicato che non ripristinerà un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni ordinarie dell emittente, e darà corso alla procedura per l adempimento dell obbligo di acquisto del restante 8,9851% del capitale di Ubi.